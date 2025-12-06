Подорожчання продуктів у Київській області вже відчутно позначається на щоденних витратах мешканців, повідомляють аналітики Politeka.

Зростання цін торкнулося овочів, круп та молочної продукції, змушуючи городян уважніше планувати бюджет.

Найбільш помітне підвищення зафіксоване у свіжих огірків: кілограм нині коштує близько 138 гривень проти 80,49 грн у жовтні. Цей показник став рекордним серед популярних продуктів за останні 30 днів.

Крупи подорожчали не так сильно. Наприклад, пшоно реалізують приблизно за 29,53 грн/кг, що на 3,67 більше, ніж місяць тому. Ціни відрізняються у різних мережах: Auchan — 26,90, Megamarket — 32,20, Metro — 29,50.

Молочні вироби також додали у вартості. Молоко «Яготинське» 2,6% фасування 900 мл тепер коштує близько 60,98 гривень. У супермаркетах ціни різняться: Auchan — 57,90, Megamarket — 67,70, Metro — 60,32, Novus — 57,99. Зростання становить майже 3,78.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Київській області зумовлене сезонними чинниками, підвищенням витрат на логістику та нестабільністю постачань. Рекомендовано заздалегідь складати список покупок, порівнювати розцінки у різних магазинах і користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

Крім того, у Київській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу. Вона ідбувається на регулярній основі одиноким пенсіонерам - щомісяця - і залежить від прожиткового мінімуму. Кожному пенсіонеру, який хоче отримати таку добавку до пенсії, потрібно звернутися до ПФУ з пакетом документів.

