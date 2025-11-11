Енергетики радять жителям підготуватися до графіка відключення світла в Київській області на 12 листопада.

У Київській області на 12 листопада запланований графік відключення світла в Київській області, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають офіційні ресурси, зокрема: Рокитнянська селищна територіальна громада, Калинівська селищна рада та Козинська рада.

Графік передбачає проведення профілактичних та ремонтних робіт у кількох населених пунктах, щоб підтримати надійність мереж і запобігти аваріям.

У Рокитнянській селищній територіальній громаді електропостачання призупинятиметься з 08:30 до 18:30 за адресами: Рокитне — вулиці Братів Липовенків, Набережна, Прорізна, Червона Січ, провулки Криничний, Липневий, Мирний; Синява — провулок Комсомольський та територія Калинівської селищної ради.

У Калинівці з 06:00 до 18:00 буде відключено електрику на вулицях Центральна, Шкільна, Залізнична, Берегова, Богдана Хмельницького, Визволення, Зарічна, Калинівська, Кільцева, Макаренка, Набережна, О. Романенка, Прорізна, Степова, Суверенна, Франка, Шевченка, а також у провулках Володимирський, Калинівський, Центральний та Шкільний.

У Данилівці електропостачання тимчасово зупиниться за адресами: вул. Центральна, Данилівське шосе та провулок Вишневий.

У Кожухівці відключення стосуватиметься вулиць Газова, Кільцева, Михайлівська, Молодіжна, Набережна, Незалежності, О. Понежди та Свято-Михайлівська.

У селищі Козин планується зупинка подачі електроенергії з 08:00 до 19:00 на вулицях Нова, Солов’яненка та Старообухівська.

Енергетики радять жителям підготуватися до графіка відключення світла в Київській області на 12 листопада, використовувати альтернативні джерела освітлення та слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

