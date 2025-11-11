На період проведення заходу запроваджено нову схему руху автобусів та обмеження руху в Києві.

Обмеження руху в Києві введено на окремій ділянці дороги в українській столиці, тому важливо бути попередженим про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це розкрили у КП «Київпастранс».

У Дніпровському районі столиці протягом 11 листопада відбудуться тимчасові зміни в русі громадського транспорту. У комунальному підприємстві повідомили, що обмеження руху в Києві торкнуться лише однієї транспортної артерії району.

Як зазначають у КП «Київпастранс», зміни пов’язані з проведенням продовольчого ярмарку, який заплановано на вулиці Івана Микитенка. Саме там протягом дня триватиме торгівля товарами місцевих виробників, через що частину дороги тимчасово перекриють.

На період проведення заходу запроваджено нову схему руху автобусів № 46 та № 112. Від початку роботи ярмарку й до його завершення транспорт курсує від станцій метро Лівобережна та Лук’янівська до вулиці Миколи Кибальчича за чинними маршрутами. Після цього автобуси рухатимуться по вулиці Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки, що розташована на перетині з вулицею Івана Микитенка.

У підприємстві наголосили, що такі зміни мають тимчасовий характер і діятимуть лише протягом одного дня. Пасажирів закликають заздалегідь планувати свої поїздки та, за можливості, обирати альтернативні напрямки пересування.

Представники комунального транспорту висловили вдячність мешканцям за розуміння та терпіння під час проведення тимчасових робіт.

«Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо враховувати зміни у русі», – зазначили у КП «Київпастранс».

