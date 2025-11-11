На период проведения мероприятия введена новая схема движения автобусов и ограничение движения в Киеве.

Ограничение движения в Киеве введено на отдельном участке дороги в украинской столице, поэтому важно предупредить об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом раскрыли в КП «Киевпасстранс».

В Днепровском районе столицы 11 ноября произойдут временные изменения в движении общественного транспорта. В коммунальном предприятии сообщили, что ограничения движения в Киеве коснутся только одной транспортной артерии района.

Как отмечают в КП «Киевпасстранс», изменения связаны с проведением продовольственной ярмарки, которая запланирована на улице Ивана Микитенко. Там в течение дня будет продолжаться торговля товарами местных производителей, из-за чего часть дороги временно перекроют.

На период проведения мероприятия введена новая схема движения автобусов № 46 и № 112. С начала работы ярмарки и до ее завершения транспорт курсирует от станций метро Левобережная и Лукьяновская до улицы Николая Кибальчича по действующим маршрутам. После этого автобусы будут двигаться по улице Ирины Бекешкиной к транспортной развязке, расположенной на пересечении с улицей Ивана Микитенко.

В предприятии подчеркнули, что такие изменения носят временный характер и будут действовать только в течение одного дня. Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки и, по возможности, выбирать альтернативные направления передвижения.

Представители коммунального транспорта выразили благодарность жителям за понимание и терпение во время временных работ.

«Извиняем за временные неудобства и просим учитывать изменения в движении», – отметили в КП «Киевпасстранс».

