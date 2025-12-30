Фахівці радять споживачам перевірити лічильники, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Рені готується до підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

З 1 січня 2026 року в Рені планується підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Це рішення пояснюють зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії.

За новими розрахунками, кубічний метр води коштуватиме 38,87 грн, що на 7,2% більше чинного тарифу – 36,26 грн. Водовідведення подорожчає на 17,4% – до 47,62 грн/м³ порівняно з нинішніми 40,56 грн.

Як зазначають у КП «Водоканал» Ренійської міської ради, існуючі тарифи покривають лише 91% реальних витрат підприємства. Очікувана індексація мінімальної зарплати до 8647 гривень та зростання прожиткового мінімуму до 3328 гривень, разом із подорожчанням електроенергії, роблять коригування необхідним для стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення.

У 2026 році підприємство планує надати понад 478 тисяч м³ води та 255 тисяч м³ каналізаційних послуг. Мешканці минулого року відмовилися від підвищення розцінок і створили ініціативну групу. Тоді міськрада залишила пільгову ціну – 27 гривень за 1 м³ води та стоків, різницю відшкодовуватимуть із місцевого бюджету.

Фахівці радять споживачам перевірити лічильники та, за можливості, економити воду, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Крім того, в Одеській області також дорожчають продукти. Середні ціни на основні товари споживчого кошика показують стабільне зростання. Експерти радять відстежувати пропозиції мереж, порівнювати вартість та планувати закупівлі, щоб зменшити вплив подорожчання на сімейний бюджет.

