Специалисты рекомендуют потребителям проверить счетчики, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Рени готовится к повышению тарифов на коммунальные услуги в Одесской области , сообщает Politeka.

С 1 января 2026 г. в Рене планируется повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод. Это решение объясняют ростом минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии.

По новым расчетам кубический метр воды будет стоить 38,87 грн, что на 7,2% больше действующего тарифа – 36,26 грн. Водоотвод подорожает на 17,4% – до 47,62 грн/м³ по сравнению с нынешними 40,56 грн.

Как отмечают в КП "Водоканал" Ренийского городского совета, существующие тарифы покрывают лишь 91% реальных расходов предприятия. Ожидаемая индексация минимальной зарплаты до 8647 гривен и рост прожиточного минимума до 3328 гривен вместе с подорожанием электроэнергии делают корректировку необходимой для стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

В 2026 году предприятие планирует предоставить более 478 тысяч м³ воды и 255 тысяч м3 канализационных услуг. Жители в прошлом году отказались от повышения расценок и создали инициативную группу. Тогда горсовет оставил льготную цену – 27 гривен за 1 м³ воды и стоков, разницу будут возмещать из местного бюджета.

Специалисты советуют потребителям проверить счетчики и по возможности экономить воду, чтобы смягчить влияние повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области на семейный бюджет.

Кроме того, в Одесской области тоже дорожают продукты. Средние цены на основные товары потребительской корзины показывают стабильный рост. Эксперты советуют отслеживать предложения сетей, сравнивать стоимость и планировать закупки, чтобы снизить влияние подорожания на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения