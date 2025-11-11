Энергетики советуют жителям подготовиться к графику отключения света в Киевской области на 12 ноября.

В Киевской области на 12 ноября запланирован график отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют официальные ресурсы, в частности: Рокитнянская поселковая территориальная община , Калиновский поселковый совет и Козинский совет .

График предусматривает проведение профилактических и ремонтных работ в нескольких населенных пунктах, чтобы поддержать надежность сетей и предотвратить аварии.

В Рокитнянской поселковой территориальной общине электроснабжение будет приостанавливаться с 08:30 до 18:30 по адресам: Ракитное - улицы Братьев Липовенко, Набережная, Прорезная, Красная Сечь, переулки Криничный, Июльский, Мирный; Синевая — переулок Комсомольский и территория Калиновского поселкового совета.

В Калиновке с 06:00 до 18:00 будет отключено электричество на улицах Центральная, Школьная, Железнодорожная, Береговая, Богдана Хмельницкого, Освобождения, Заречная, Калиновская, Кольцевая, Макаренко, Набережная, О. Романенко, Прорезная, Степовая, Суверенна, Калиновский, Центральный и Школьный.

В Даниловке электроснабжение временно остановится по адресу ул. Центральная, Даниловское шоссе и Вишневый переулок.

В Кожуховке отключения будут касаться улиц Газовая, Кольцевая, Михайловская, Молодежная, Набережная, Независимости, О. Понежди и Свято-Михайловская.

В поселке Козин планируется остановка подачи электроэнергии с 08:00 до 19:00 на улицах Новая, Соловьяненко и Старообуховская.

Энергетики советуют жителям подготовиться к графику отключения света в Киевской области на 12 ноября, использовать альтернативные источники освещения и следить за обновлением на официальных ресурсах ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети».

