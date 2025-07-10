По графику отключения света в Одесской области, 14 июля запланированы плановые отключения электроэнергии, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Беляевский городской совет.

Компания АО «ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ» проведет профилактические работы для повышения надежности питания и предотвращения аварийных ситуаций в сетях.

В связи с этим с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии на территории села Мирное. Выключения коснутся таких улиц: Виноградная, Огородная, Котляревского, Крайняя, Мира, Новоселов, Парковая, Радостная, Речная, Речная, Сагайдачного, Солнечная, Степная, Украинки Леси, Франко Ивана, Фрейдентальская, Хмельницкого Богдана, Центральная, Шевченко и переулок.

Также без света останутся жители улицы Шатохина Сергея Героя Украины в селе Граденицы. Это временное отключение связано с проведением технического обслуживания электросетей, что гарантирует стабильность в будущем.

Просим учесть временные неудобства, возникшие из-за графика отключения света в Одесской области, позаботиться о необходимых запасах, а также запастись терпением. Возобновление электроснабжения произойдет сразу после завершения работ. Мониторуйте официальные источники актуальной информации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: как выросли цены.

Також Politeka сообщала, Новый график движения поездов из Одессы: Укрзализныця предупредила пассажиров о приятных переменах.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: переселенцев ждет полезное нововведение, что изменится совсем скоро.