Дефіцит продуктів у Одеській області набув особливої гостроти, адже регіон історично орієнтувався саме на зовнішні джерела постачання.

Дефіцит продуктів у Одеській області набирає обертів, повідомляє Politeka.

На тлі загальноукраїнської ситуації регіон також зіткнувся з нестачею жита. Експерти попереджають про різке підвищення цін на житній хліб — його вартість може сягнути рекордних 40–50 гривень за буханець. Проблема обумовлена як економічними, так і аграрними чинниками.

Як зазначив директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, найближчими роками внутрішнього виробництва жита в країні фактично не буде. Виробники змушені купувати дорогу імпортну сировину — частково з Польщі, країн Балтії. Вартість тонни вже зросла вдвічі: з 6–7 тисяч гривень у 2024-му до 12–14 тисяч у травні 2025 року. Житнє борошно теж подорожчало майже на 100%, що ставить під загрозу прибутковість пекарень.

Серед основних причин дефіциту фахівці виокремлюють небажання аграріїв висівати культуру з нижчою врожайністю. Жито дає близько 40 центнерів на гектар, тоді як пшениця — до 60. За нинішніх умов фермери обирають вигідніші з економічної точки зору варіанти.

Важливим фактором також стала зупинка поставок із Білорусі, звідки традиційно надходила значна частина сировини. Через це дефіцит продуктів у Одеській області набув особливої гостроти, адже регіон історично орієнтувався саме на зовнішні джерела постачання.

За словами Рибчинського, ситуація може призвести до повного зникнення житніх сортів хліба з прилавків деяких супермаркетів, особливо в південних областях.

Утім, високі закупівельні ціни, ймовірно, змінять підхід агровиробників — вже з 2026 року жито знову можуть почати сіяти активніше. Це дає надію на стабілізацію ринку, хоча 2025 рік залишатиметься критичним періодом.

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