Обмеження руху транспорту в Одеській області не поширюється на авто, що перевозять швидкопсувні речі, живі тварини, військові або вантажі підвищеної небезпеки.

Обмеження руху транспорту в Одеській області ввели для вантажівок під час спеки, повідомляє Politeka.

Відтепер, коли температура повітря перевищує +28 °C, заборонено рух вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонни та осьовим навантаженням тяжче 7 тонн. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Одещини.

Причина такого рішення — вплив високої температури на дорожнє покриття. При спекотній погоді асфальтобетон стає більш в’язким і під вагою важких вантажівок може деформуватися, утворюючи колії, тріщини та вибоїни. Щоб запобігти масштабним руйнуванням доріг, їзду "важковиків" обмежили у найгарячіші години доби.

Заборона діє автоматично: щойно термометр показує понад +28 °C, фурам понад 24 тонни пересування заборонено. Водії можуть зупинятися на узбіччі, під’їзних майданчиках, біля автозаправок та сервісних зон, які мають відповідні умови для великогабаритної техніки. На головних маршрутах розташовані метеостанції та вагоно-габаритні комплекси, що автоматично передають інформацію диспетчерам Укравтодору.

Однак, обмеження руху транспорту в Одеській області не поширюється на авто, що перевозять швидкопсувні речі, живі тварини, військові або вантажі підвищеної небезпеки, а також транспорт, задіяний у ліквідації надзвичайних ситуацій чи стихійних лих. Також дозволено пересування вантажівкам з антисанітарними вантажами та товарами подвійного призначення, необхідними для оборони.

Це рішення допоможе зберегти дорожнє покриття регіону у належному стані, забезпечуючи безпеку для всіх учасників дорожнього руху під час літньої спеки.

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