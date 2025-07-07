Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області планується здійснити тільки після завершення війни, повідомляє Politeka.

Українська влада у листі про наміри до Міжнародного валютного фонду підтвердила свої плани щодо поступового додаткового підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, але лише за умов, коли це стане можливим після війни.

У документі зазначається, що потенційні заходи реформ включатимуть поетапне підвищення тарифів після закінчення воєнних дій. Водночас, влада запевняє, що буде забезпечено адресну і адекватну підтримку для захисту найбільш вразливих домогосподарств. Раніше в меморандумах йшлося про підняття тарифів «щойно дозволять умови», що тепер конкретизовано саме як післявоєнний період.

Крім того, Кабінет Міністрів України має ухвалити дорожню карту щодо лібералізації ринків газу та електроенергії протягом шести місяців після завершення воєнного стану. Цей план базуватиметься на технічному аналізі фінансового стану енергетичного сектору та буде розроблений у співпраці з Європейською комісією. Для цього буде створена спеціальна робоча група за участю ключових урядових структур та державних компаній.

Також найближчим часом очікується ухвалення закону про об’єднання енергетичних ринків України з енергосистемою Європейського Союзу, що стане важливим кроком для інтеграції країни в європейську енергетичну інфраструктуру.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, як і по всій країні, відтерміновується до стабілізації безпекової ситуації, а реформи у сфері енергетики матимуть чіткий поетапний план із забезпеченням соціального захисту громадян.

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