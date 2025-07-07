Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области планируется осуществить только после завершения войны, сообщает Politeka.

Украинские власти в письме о намерениях в Международный валютный фонд подтвердили свои планы по постепенному дополнительному повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но только при условии, что это станет возможным после войны.

В документе отмечается, что потенциальные меры реформ будут включать поэтапное повышение тарифов после окончания военных действий. В то же время власти уверяют, что будет обеспечена адресная и адекватная поддержка для защиты наиболее уязвимых домохозяйств.

Кроме того, Кабинет Министров Украины должен принять дорожную карту по либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после завершения военного положения. Этот план будет основываться на техническом анализе финансового состояния энергетического сектора и будет разработан в сотрудничестве с Европейской комиссией. Для этого будет создана специальная рабочая группа с участием ключевых правительственных структур и государственных компаний.

В ближайшее время также ожидается принятие закона об объединении энергетических рынков Украины с энергосистемой Европейского Союза, что станет важным шагом для интеграции страны в европейскую энергетическую инфраструктуру.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, как и по всей стране, откладывается до стабилизации ситуации безопасности, а реформы в сфере энергетики будут иметь четкий поэтапный план с обеспечением социальной защиты граждан.

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