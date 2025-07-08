Ограничение движения транспорта в Одесской области не распространяется на автомобили, перевозящие скоропортящиеся вещи, живые животные, военные или грузы повышенной опасности.

Ограничение движения транспорта в Одесской области было введено для грузовиков во время жары, сообщает Politeka.

Теперь, когда температура воздуха превышает +28 °C, запрещено движение грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и осевой нагрузкой тяжелее 7 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесщины.

Причина такого решения – влияние высокой температуры на дорожное покрытие. При жаркой погоде асфальтобетон становится более вязким и под тяжестью тяжелых грузовиков может деформироваться, образуя колеи, трещины и выбоины. Чтобы предотвратить масштабные разрушения дорог, езду "тяжеловесов" ограничили в самые горячие часы суток.

Запрет действует автоматически: только термометр показывает более +28 °C, фурам более 24 тонн передвижения запрещено. Водители могут останавливаться на обочине, подъездных площадках, возле автозаправок и сервисных зон, соответствующих условиям для крупногабаритной техники. На главных маршрутах расположены метеостанции и вагоно-габаритные комплексы, автоматически передающие информацию диспетчерам Укравтодора.

Однако ограничение движения транспорта в Одесской области не распространяется на авто, перевозящие скоропортящиеся вещи, живые животные, военные или грузы повышенной опасности, а также транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий. Также разрешено передвижение грузовикам с антисанитарными грузами и товарами двойного назначения

Это решение поможет сохранить дорожное покрытие региона в надлежащем состоянии, обеспечивая безопасность для всех участников дорожного движения во время летней жары.

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