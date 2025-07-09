Дефицит продуктов в Одесской области приобрел особую остроту, ведь регион исторически ориентировался именно на внешние источники поставок.

Дефицит продуктов в Одесской области набирает обороты, сообщает Politeka.

На фоне общеукраинской ситуации регион столкнулся с нехваткой ржи. Эксперты предупреждают о резком повышении цен на ржаной хлеб — его стоимость может достичь рекордных 40–50 гривен за буханку.

Как отметил директор Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, в ближайшие годы внутреннего производства ржи в стране фактически не будет. Производители вынуждены покупать дорогостоящее импортное сырье — частично из Польши, стран Балтии. Стоимость тонны уже выросла вдвое: с 6–7 тысяч гривен в 2024 году до 12–14 тысяч в мае 2025 года. Ржаная мука тоже подорожала почти на 100%, что ставит под угрозу доходность пекарен.

Среди основных причин дефицита специалисты выделяют нежелание аграриев высевать культуру с более низкой урожайностью. Рожь дает около 40 центнеров на гектар, тогда как пшеница — до 60. В нынешних условиях фермеры выбирают более выгодные с экономической точки зрения варианты.

Важным фактором также стала остановка поставок из Белоруссии, откуда традиционно поступала значительная часть сырья. Из-за этого дефицит продуктов в Одесской области приобрел особую остроту, ведь регион исторически ориентировался именно на внешние источники поставок.

По словам Рыбчинского, ситуация может привести к полному исчезновению ржаных сортов хлеба с прилавков некоторых супермаркетов, особенно в южных областях.

Впрочем, высокие закупочные цены, вероятно, изменят подход агропроизводителей — уже с 2026 года рожь снова могут начать сеять активнее. Это дает надежду на стабилизацию рынка, хотя 2025 будет оставаться критическим периодом.

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