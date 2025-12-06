У Запоріжжі зафіксовано новий етап подорожчання продуктів, що відчутно позначилося на вартості основних товарів у супермаркетах міста, повідомляє Politeka.

Ситуація особливо вплинула на овочі, бакалію та молочні продукти, які традиційно входять до щоденного раціону більшості сімей.

Рис круглий цього місяця коштує в середньому 58,52 грн за кілограм. У різних торгових мережах розцінки значно відрізняються: Metro та Auchan пропонують 48,90 та 49,90, Megamarket – 55,30 грн, Novus – 79,99. Порівняно з листопадом середня вартість підвищилася на 1,25, що демонструє тенденцію до поступового зростання цін на крупи.

Помідори сливка, що користуються стабільним попитом, зараз продаються за середньою ціною 143,43 грн за кілограм. Найдешевші пропозиції можна знайти в Auchan – 115, найдорожчі – у Megamarket, де кілограм коштує 186,30. Протягом останнього місяця середня ціна піднялася на 15,57, що пояснюється сезонними коливаннями та підвищеним попитом на свіжі овочі.

Молочні вершки Простонаше 10% вартують близько 37,86 гривень за упаковку 200 мл. Найнижчі розцінки у Metro та Novus – 35,90 та 35,99, а Megamarket пропонує їх по 41,70. Зростання середньої вартості за місяць склало 1,18, що відображає тенденції ринку молочної продукції та коливання цін на сировину.

Аналітики радять звертати увагу на акційні пропозиції та закуповувати товари у великих упаковках, де це можливо, щоб знизити витрати. Крім того, варто розглядати альтернативні види круп і сезонні овочі, які коштують дешевше, не втрачаючи при цьому харчової цінності.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі залишається актуальною темою для сімейних бюджетів, а динаміка цін у супермаркетах міста дозволяє відстежувати тренди та приймати більш обґрунтовані рішення при плануванні покупок.

