У Кривому Розі грошова допомога для ВПО може бути припинена через низку причин.

У Кривому Розі ВПО й надалі отримують грошову допомогу від держави, однак існують ситуації, коли виплати можуть бути призупинені, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Виплати у грудні 2025 року

У грудні 2025 року програма підтримки переселенців зберігається без змін. Завдяки постанові Кабінету Міністрів України № 332 її дію продовжено ще на пів року. Таким чином, ВПО отримують:

3 тисячі гривень — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тисячі гривень — для інших категорій переселенців.

Хто може отримати

Право на грошову підтримку мають громадяни, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії або окупацію та отримали статус внутрішньо переміщених осіб. Також виплати передбачені для тих, чиє житло було зруйноване або стало непридатним для проживання, за умови подання документів на компенсацію.

Окрім цього, допомога призначається:

особам з інвалідністю I–III груп;

сім’ям із дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання);

домогосподарствам, де всі члени є непрацездатними;

іншим вразливим категоріям українців.

Гроші надходять на рахунки отримувачів двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

Коли виплати можуть скасувати

У Кривому Розі грошова допомога для ВПО може бути припинена, якщо середньомісячний дохід на одну особу у сім’ї перевищує 9 444 гривні. Також припинення можливе у випадку придбання нерухомості чи земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень або купівлі автомобіля, якому менш ніж п’ять років.

Серед інших причин припинення нарахувань:

перебування за кордоном понад 30 днів без поважних причин;

повернення до житла, розташованого у місці постійного проживання;

наявність депозиту понад 100 тисяч гривень;

відсутність працевлаштування у працездатних членів родини, якщо вони не зареєстровані в центрі зайнятості.

