В Кривом Роге денежная помощь для ВПЛ может быть прекращена по ряду причин.

В Кривом Роге ВПЛ и дальше получают денежную помощь от государства, однако существуют ситуации, когда выплаты могут быть приостановлены.

Выплаты в декабре 2025 года

В декабре 2025 г. программа поддержки переселенцев сохраняется без изменений. Благодаря постановлению Кабинета Министров Украины № 332 его действие продлено еще на полгода. Таким образом, ВПЛ получают:

3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью;

2 тысячи гривен – для других категорий переселенцев.

Кто может получить

Право на денежную поддержку имеют граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации и получивших статус внутренне перемещенных лиц. Также выплаты предусмотрены для тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания, при подаче документов на компенсацию.

Кроме того, помощь назначается:

лицам с инвалидностью I–III групп;

семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения);

домохозяйствам, где все члены нетрудоспособны;

другим уязвимым категориям украинцев.

Деньги поступают на счета получателей дважды в месяц – 15-го и 28-го числа.

Когда выплаты могут быть отменены

В Кривом Роге денежная помощь для ВПЛ может быть прекращена, если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает 9 444 гривны. Также прекращение возможно в случае приобретения недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 тысяч гривен или покупки автомобиля, которому менее пяти лет.

Среди других причин прекращения начислений:

пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;

возвращение к жилью, расположенному в месте постоянного проживания;

наличие депозита более 100 тысяч гривен;

отсутствие трудоустройства у трудоспособных членов семьи, если они не зарегистрированы в центре занятости.

