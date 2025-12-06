В Кривом Роге ВПЛ и дальше получают денежную помощь от государства, однако существуют ситуации, когда выплаты могут быть приостановлены, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Выплаты в декабре 2025 года
В декабре 2025 г. программа поддержки переселенцев сохраняется без изменений. Благодаря постановлению Кабинета Министров Украины № 332 его действие продлено еще на полгода. Таким образом, ВПЛ получают:
- 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тысячи гривен – для других категорий переселенцев.
Кто может получить
Право на денежную поддержку имеют граждане, вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий или оккупации и получивших статус внутренне перемещенных лиц. Также выплаты предусмотрены для тех, чье жилье было разрушено или стало непригодным для проживания, при подаче документов на компенсацию.
Кроме того, помощь назначается:
- лицам с инвалидностью I–III групп;
- семьям с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения);
- домохозяйствам, где все члены нетрудоспособны;
- другим уязвимым категориям украинцев.
Деньги поступают на счета получателей дважды в месяц – 15-го и 28-го числа.
Когда выплаты могут быть отменены
В Кривом Роге денежная помощь для ВПЛ может быть прекращена, если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает 9 444 гривны. Также прекращение возможно в случае приобретения недвижимости или земельного участка стоимостью более 100 тысяч гривен или покупки автомобиля, которому менее пяти лет.
Среди других причин прекращения начислений:
- пребывание за границей более 30 дней без уважительных причин;
- возвращение к жилью, расположенному в месте постоянного проживания;
- наличие депозита более 100 тысяч гривен;
- отсутствие трудоустройства у трудоспособных членов семьи, если они не зарегистрированы в центре занятости.
