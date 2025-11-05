Гуманитарная помощь предоставляется в виде различных бесплатных услуг, наборов и бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

Поддержку можно получить в Кривом Роге. В городе центр «ЯМариуполь» работает по адресу: улица Героев АТО 11. График работы – ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.

Гуманитарная помощь в Кривом Роге охватывает предоставление бесплатных продовольственных наборов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пенсионеров, а также средств гигиены и вещей первой необходимости. Особое внимание уделяет поддержке социально уязвимых категорий — пожилых людей, семей с детьми, а также лиц с инвалидностью.

Психологическая поддержка является ключевым аспектом работы, ведь помогает людям справиться с последствиями стресса, потерь и травмирующих событий. Квалифицированные психологи проводят индивидуальные и групповые консультации, способствующие восстановлению эмоциональной стабильности, внутреннего равновесия и жизненных сил. Это важный шаг для адаптации к новым условиям жизни и восстановлению веры в свои возможности.

Юридические консультации охватывают широкий спектр вопросов – от возобновления утраченных документов до помощи в оформлении социальных выплат и компенсаций. Специалисты помогают подготовить необходимые заявления для получения государственной помощи или компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, что особенно актуально для людей, пострадавших от боевых действий.

Медицинская помощь включает первичные медицинские осмотры, консультации врачей разных специальностей и предоставление рекомендаций по дальнейшему лечению. При необходимости посетители могут получить бесплатные медикаменты или направление к профильным специалистам для дальнейшего обследования.

Центр также активно работает в сфере трудоустройства, помогая потерявшим людям найти новые возможности. Посетители могут воспользоваться услугами поиска вакансий, пройти курсы переквалификации или научиться новой профессии. Дополнительно предоставляются консультации по повышению квалификации и развитию карьерных навыков.

Одной из важных составляющих работы центра есть детские просторы — безопасные зоны, где дети находятся под наблюдением воспитателей, пока родители занимаются важными делами. Здесь они могут играть, учиться и общаться со сверстниками в атмосфере поддержки и заботы.

Центр также активно занимается организацией досуга для всех возрастов. Проводятся различные мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться к новым условиям, налаживать контакты с местным сообществом и создавать новые социальные связи. Это помогает внутренне перемещенным людям почувствовать себя частью сообщества и вернуть уверенность в завтрашнем дне.

Фонд постоянно информирует своих посетителей о графике выдачи гуманитарных наборов и других важных новостях через официальные страницы в социальных сетях, предоставляя актуальную информацию для поддержки людей в сложное время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: стало известно, какие товары оказались под угрозой.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: как ее получить.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: украинцы могут заработать от 25 тысяч, названы вакансии.