Можна обрати будь-яку вакансію та роботу для пенсіонерів у Кривому Розі, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.
Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.
Пропонується робота на посаду помічника машиніста електровоза, яка оплачується зарплатою у розмірі 26 800 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.
Пропонується кандидатам офіційне працевлаштування та гарантовані виплати; повністю «білу» та конкурентну заробітну плату; змінний графік (день / ніч 48); медичне страхування; трансфер на роботу, компенсація житла для іногородніх.
Вимоги до кандидата:
- наявність професійно-технічної освіти;
- наявність посвідчення за кваліфікацією помічник машиніста електровоза;
- без вимог до стажу роботи.
Обов'язки на посаді:
- готувати електровоз до роботи;
- перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем електровоза;
- дотримуватися вимог безпеки, встановлених інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки.
Також робота для пенсіонерів у Кривому Розі знайдеться на посаду водія-експедитора у мережу Фокстрот, яка оплачується зарплатою від 25 до 40 тисяч гривень.
Вимоги до кандидата:
- експедитор з водійськими правами категорії ВС;
- творча та рішуча особистість з фізичною витривалістю ;
- досвідчений водій, який відчуває автомобіль та впевнено ним керує.
Роботодавець пропонує кандидатам:
- Кар'єрний ріст та можливості для самореалізації в інноваційному середовищі.
- Гнучкий графік роботи, що дає можливість збалансувати професійне та особисте життя.
- Справжній дух команди та підтримка колег, які готові допомогти в будь-який час.
- Запатентовані маршрути, які допоможуть тобі швидко зорієнтуватися в місті та дістатися кожного клієнта.
