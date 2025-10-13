Робота для українських пенсіонерів у Кривому Розі знайдеться на різних посадах, які можуть зацікавити шукачів.

Можна обрати будь-яку вакансію та роботу для пенсіонерів у Кривому Розі, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Пропонується робота на посаду помічника машиніста електровоза, яка оплачується зарплатою у розмірі 26 800 гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Пропонується кандидатам офіційне працевлаштування та гарантовані виплати; повністю «білу» та конкурентну заробітну плату; змінний графік (день / ніч 48); медичне страхування; трансфер на роботу, компенсація житла для іногородніх.

Вимоги до кандидата:

наявність професійно-технічної освіти;

наявність посвідчення за кваліфікацією помічник машиніста електровоза;

без вимог до стажу роботи.



Обов'язки на посаді:

готувати електровоз до роботи;

перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем електровоза;

дотримуватися вимог безпеки, встановлених інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки.

Також робота для пенсіонерів у Кривому Розі знайдеться на посаду водія-експедитора у мережу Фокстрот, яка оплачується зарплатою від 25 до 40 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

експедитор з водійськими правами категорії ВС;

творча та рішуча особистість з фізичною витривалістю ;

досвідчений водій, який відчуває автомобіль та впевнено ним керує.

Роботодавець пропонує кандидатам:

Кар'єрний ріст та можливості для самореалізації в інноваційному середовищі.

Гнучкий графік роботи, що дає можливість збалансувати професійне та особисте життя.

Справжній дух команди та підтримка колег, які готові допомогти в будь-який час.

Запатентовані маршрути, які допоможуть тобі швидко зорієнтуватися в місті та дістатися кожного клієнта.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: де можна заробляти від 24 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі: як отримати.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: де можна заробляти від 25 тисяч.