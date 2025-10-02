Робота для пенсіонерів у Кривому Розі реально доступна, а роботодавці пропонують умови, які враховують потреби та можливості працівників.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена кількома актуальними вакансіями від місцевих підприємств, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Компанії пропонують повну зайнятість, конкурентну оплату та соціальні гарантії.

ТОВ «Імперіалтехгаз», яке займається виробництвом і дистрибуцією технічних газів, запрошує різноробочих на склад. Посада передбачає виконання обов’язків вантажника та наповнювача балонів. Серед основних вимог – відповідальність, пунктуальність, охайність, фізична витривалість.

Роботодавець пропонує п’ятиденний робочий тиждень, офіційне оформлення згідно з законодавством, своєчасну виплату заробітної плати та можливість кар’єрного розвитку. Обов’язки включають роботу з балонами: наповнення, навантаження та розвантаження.

Ще одна пропозиція надходить від сімейної пекарні «Франс.уа». Підприємство шукає кухарів, формувальників тіста, тісторобів та укладальників хліба. Вакансії відкриті навіть без попереднього досвіду роботи. Працівникам гарантують безкоштовне харчування під час зміни, організований транспорт до виробництва і назад, а також стабільну зарплату від 18 000 гривень за 15 змін. Графік змінний – день, ніч, 48 годин.

Окремо пекарня пропонує вакансію тістороба на виробництво з оплатою від 24 000 до 30 000 гривень. Серед обов’язків – формування тіста, приготування випічки, а також допомога на інших ділянках. Працівників забезпечують транспортом і харчуванням, що дозволяє зменшити додаткові витрати.

Усі згадані компанії вказують, що розглядають кандидатів різного віку, включаючи студентів та людей пенсійного віку. Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі реально доступна, а роботодавці пропонують умови, які враховують потреби та можливості працівників.

