Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена низкою пропозицій, що дозволяють зберігати активність і забезпечувати стабільний заробіток, повідомляє Politeka.

На ресурсі work.ua можна знайти вакансії, орієнтовані на людей із різним рівнем досвіду, що відкриває можливість підібрати найбільш зручний варіант.

Мережа побутової електроніки «Фокстрот», яка понад три десятиліття функціонує на українському ринку, запрошує співробітницю для підтримки чистоти у службових приміщеннях. Роботодавець пропонує оплату праці у розмірі 9 000 гривень, робочий тиждень складається з п’яти днів. Серед переваг – корпоративна форма, партнерські бонуси, знижки на продукцію та участь у внутрішніх заходах компанії. Основні обов’язки – прибирання торгових залів і офісних кімнат.

Компанія «СервісРестГруп» відкрила набір вантажників із зарплатою 9 000–10 000 гривень. Основні вимоги – уважність, пунктуальність і готовність до навчання. Праця включає сортування продукції, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, підготовку товару до відправки та підтримку порядку на складі. Додатково цінується здатність до командної взаємодії та бажання розвиватися.

Сервіс «DriveMe», який співпрацює з платформою Uklon, пропонує вакансії для водіїв категорії B. Доходи становлять від 25 000 до 30 000 гривень плюс до 65% від каси. Роботодавець гарантує справні автомобілі, зручний графік, систему премій і підтримку під час виконання завдань. Обов’язкова умова – досвід керування автомобілем від дев’яти місяців, а також акуратність і ввічливе ставлення до клієнтів.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює різні напрями: обслуговування магазинів, складську діяльність і сферу перевезень.

