Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена ​​рядом предложений, позволяющих сохранять активность и обеспечивать стабильный заработок, сообщает Politeka.

На сайте work.ua можно найти вакансии, ориентированные на людей с разным уровнем опыта, что открывает возможность подобрать наиболее удобный вариант.

Сеть бытовой электроники «Фокстрот», более трех десятилетий функционирующая на украинском рынке, приглашает сотрудницу для поддержания чистоты в служебных помещениях. Работодатель предлагает оплату труда в размере 9 000 гривен, рабочая неделя состоит из пяти дней. Среди преимуществ – корпоративная форма, партнерские бонусы, скидки на продукцию и участие во внутренних мероприятиях компании. Основные обязанности – уборка торговых залов и офисных комнат.

Компания СервисРестГруп открыла набор грузчиков с зарплатой 9 000–10 000 гривен. Основные требования – внимательность, пунктуальность и готовность к обучению. Работа включает сортировку продукции, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, подготовку товара к отправке и поддержание порядка на складе. Дополнительно ценится способность к командному взаимодействию и желанию развиваться.

Сервис DriveMe, сотрудничающий с платформой Uklon, предлагает вакансии для водителей категории B. Доходы составляют от 25 000 до 30 000 гривен плюс до 65% от кассы. Работодатель гарантирует исправные автомобили, удобный график, систему премий и поддержку при выполнении задач. Обязательное условие – опыт вождения от девяти месяцев, а также аккуратность и вежливое отношение к клиентам.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге охватывает разные направления: обслуживание магазинов, складскую деятельность и сферу перевозок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.