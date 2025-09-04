Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області видаватимуться на кожного члена родини, який досяг віку 5 років.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області українці можуть отримати лише, якщо відповідають важливим критерям.

Про це йдеться в Телеграм-каналі Мирноградської міської організації Червоного Хреста.

Організатори гуманітарної підтримки інформують мешканців, що у період 4 вересня 2025 року у Тернівській громаді відбудеться видача продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про тих громадян, які були офіційно зареєстровані як ВПО станом на 24 лютого 2022 року та нині проживають на території громади.

Видача безкоштовних продуктів для ВПО у Дніпропетровській області проходитиме у центрі дозвілля «Шахтар». Час, відведений для отримання наборів, визначено з 10:00 до 14:30. Це дозволяє кожному охочому завчасно спланувати свій візит і уникнути скупчення людей.

Особливо наголошується, що безкоштовні продукти для ВПО у Дніпропетровській області видаватимуться на кожного члена родини, який досяг віку 5 років. Це дає змогу забезпечити максимально справедливий розподіл допомоги серед усіх родин, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Для того щоб отримати гуманітарну підтримку, обов’язковою умовою є наявність оригіналів документів на кожного члена сім’ї.

Серед необхідних документів: паспорт громадянина України або ID-картка, ідентифікаційний код (ІПН), довідка внутрішньо переміщеної особи. Для дітей слід обов’язково пред’явити свідоцтво про народження. Наявність цих документів гарантує організаторам можливість здійснити облік та прозоро видати допомогу тим, хто має на неї право.

Акція реалізується у тісній співпраці з Тернівською міською радою, благодійним фондом «Ґлобал Емпавермент Мішн ЮА» та Управлінням соціального захисту населення.

