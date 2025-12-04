Оголошено нові локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Харківської області на 5 грудня 2025 року.

Обленерго попередило про додаткові графіки відключення світла в Харківській області на пʼятницю, 5 грудня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, додаткові графіки відключення світла 5 грудня запроваджуються в межах Богодухівської міської територіальної громади в Харківській області.

У місті Богодухів часткові знестурмлення відбуватимяться за такою схемою:

з 9:00 до 17:00 частково для будинків по вул. Мистецька, 8 Березня, Віталія Сахно, Залізнична, Героїв Енергетиків, Преображенська, пров. Воздвиженський, 8 Березня, Круглий;

з 14:30 до 17:00 – вул. 8 Мехкорпусу, Івана Івченка, Історична, Вишнева, Волонтерська, Генерала Нікітіна, Гоголя, Демʼянівська, Залужанська, Захисників України, Красивий Яр, Лозівська, Новоселівська, Ніла Веденічева, Перемоги, Покровська, Піщана та ін.;

з 9:30 до 16:30 – Підлісна, Михайла Дерегуса.

Також із 9 до 17 години обмеження діятимуть у с. Заброди (вул. Центральна), та Філатове (Східна), а з 9 до 20 – Семенів Яр (Миру, Шкільна), пише Politeka.

З 9:30 до 16:30 обмеження торкнуться с. Лозова (Агрошкільна, Козацька, Училище, Центральна), Мусійки (Дерегуса, Харківська), а з 14:30 до 17:00 – Заброди (Лісова, Молодіжна, Набережна, Нова), Лозова (Козацька, Кулініча, Садова, Центральна), Москаленки (Москаленки), Мусійки (Котляревського, Дерегуса, Мусійчанська), Заозерне (Набережна, Нова).

У місті Люботин 5 грудня графіки відключення світла діятимуть із 9 до 16 години для будинків по вул. Досягнень, Дунаєвського, Ударна, пров. Дунаєвського, Ударний.

Крім того, з 8:00 до 16:00 у пʼятницю без електропостачання також тимчасово залишаться мешканці с. Циркуни (Кооперативна, Шевченка, пров. Шевченка).

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.