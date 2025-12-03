Будь-якої миті можуть запровадити стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла у листопаді в Чернігівській області.

В частині населених пунктів діятимуть графіки відключення світла в Чернігівській області на 4 грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.



У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла в Чернігівській області на 4 грудня. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже в населеному пункті КОРОП з 08:00 до 17:00 за адресами:

1-ша Заливна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9;

2-га Заливна 10, 11, 14, 16, 18, 4, 6, 8;

Архітектурна 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Берегова 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 8, 9;

Воздвиженська 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9;

Вознесенська 10, 14, 16, 18, 2А, 4А, 6, 6В, 6Д, 6Ю;

Грушевського 1, 11, 3, 5, 7, 9;

Дачна 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1А, 1Б, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8А;

Затишна 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8;

Івана Табірци 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 5/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5А/1, 6, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 7/1, 72, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 85А, 89, 89А, 9, 92, 93/1;

Кибальчича 20, 22, 35, 39, 4, 6;

Київська 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 63, 65, 65А, 67, 71, 71/1;

Кібальчича 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 7, 9;

Комунальна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 5, 6, 9;

Коцюбинського 1, 2, 3, 4, 5;

Краснопільська 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 4/1, 6, 7, 8, 9;

Лиса Гора 1;

Лісова 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8;

Лугова 1, 10, 12, 14, 15, 1А, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А;

Маршала Руденка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Миру 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А;

Садова 9;

Серова 3, 4, 5, 6;

Успенська 2;

Чернігівська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15/16А, 15/8, 15/8А, 17, 18, 19, 19/1А, 19/7А, 19/8А, 1А, 2, 20, 2/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 5, 50, 52, 53, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 7, 8.

Можливі також перерви в електропостачанні у місті ОСТЕР з 10 до 16 години. Обмеження затронуть такі адреси:

Беца 1, 3, 5, 6, 8;

Будівельників 29, 31, 33, 33Б, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54;

Зайцева 49А;

вулиця Олега Васюка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 7, 8, 9;

Шевченка 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Ярослава Мудрого 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68А.

Крім цього з 9:30 до 17:00 через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики в населеному пункті ПАРХИМІВ на: вулиці Травнева 34.

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Де шукати графіки

На сайті: Перейдіть за посиланням на розділ "Відключення" та обмеріть свій населений пункт та адресу.

У чат-боті Viber: Знайдіть чат-бот компанії, зареєструйтеся та введіть особовий рахунок, щоб побачити свій графік.

У чат-боті Telegram: Завантажте чат-бот за посиланням.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

