Робота для пенсіонерів у Київській області охоплює охорону, технічну підтримку та доставку, забезпечує офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, стабільний дохід і дозволяє обирати гнучкі умови відповідно до потреб кандидатів.

Робота для пенсіонерів у Київській області представлена різними напрямками, що дозволяє обирати вакансії відповідно до досвіду та інтересів, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua доступні актуальні пропозиції. У Києві компанія «Брест-Литовський, БЦ, ТОВ» шукає охоронців для бізнес-центру на вулиці Старокиївській. Основні завдання включають контроль території, зміна складається з чотирьох співробітників. Вимоги до кандидатів: відповідальність і відсутність шкідливих звичок. Працівникам пропонують офіційне оформлення, стабільні виплати та вахтовий графік 5/10. Оплата складає 12 400 гривень за десять змін на місяць.

Ще одна вакансія у столиці від «Фріхост, ООО» передбачає посаду спеціаліста технічної підтримки біля станції метро Видубичі. Обов’язки включають обслуговування користувачів, налаштування серверів і DNS, адміністрування Apache, MySQL, WordPress, Joomla, а також підтримку поштових клієнтів і FTP. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, 24 дні оплачуваної відпустки, лікарняні та харчування. Робочий час з понеділка по п’ятницю, після стажування можлива часткова дистанційна робота. Зарплата коливається від 18 000 до 22 500 гривень.

У місті Ірпінь сервіс Glovo набирає кур’єрів для доставки пішки, велосипедом, мотоциклом чи автомобілем. Заробіток може досягати 25 000 гривень на місяць із щоденними або щотижневими виплатами. Компанія забезпечує страхування під час роботи і зручний графік. Для старту потрібні паспорт і водійські права; чоловікам військовий квиток не обов’язковий.

Отже, робота для пенсіонерів у Київській області охоплює охорону, технічну підтримку та доставку, забезпечує офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, стабільний дохід і дозволяє обирати гнучкі умови відповідно до потреб кандидатів.

