Чим більше наднормового стажу має людина, тим вагомішою стає доплата для пенсіонерів у Київській області.

Доплати для пенсіонерів у Київській області передбачені для громадян, які мають значний трудовий стаж, повідомляє Politeka.

Це право закріплене у статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і дозволяє непрацюючим літнім людям отримувати додаткові кошти за понаднормовий страховий період.

Згідно з нормами закону, чоловіки, що відпрацювали 35 і більше років, а жінки — від 30 років, можуть претендувати на доплату. При цьому враховано спеціальні умови для тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року: достатньо 25 років стажу для чоловіків і 20 для жінок, що дає змогу більшій кількості людей отримати надбавку. Важливо, що така виплата передбачена лише непрацюючим громадянам, оскільки вона не нараховується тим, хто продовжує трудову діяльність.

Розрахунок доплат визначено законом: за кожен повний рік понад норму держава додає 1% від базового розміру пенсії. Є й обмеження: сума надбавки за один рік не перевищує 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 2025 рік цей показник становить 2362 гривні, що робить доплату за один рік понаднормового стажу 23 гривні 61 копійку. Якщо громадянин має десять додаткових років, його щомісячна надбавка складе 236 гривень 10 копійок.

Отже, чим більше наднормового стажу має людина, тим вагомішою стає доплата для пенсіонерів у Київській області. Система дозволяє оцінити і винагородити роки сумлінної праці, забезпечуючи додатковий дохід для пенсіонерів, які вже завершили трудову діяльність. Надбавки допомагають підвищити матеріальне забезпечення та покращують рівень життя тих, хто все життя віддавав роботі.

