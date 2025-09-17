Чем больше сверхурочного стажа человек, тем более весомой становится доплата для пенсионеров в Киевской области.

Доплаты пенсионерам в Киевской области предусмотрены для граждан, имеющих значительный трудовой стаж, сообщает Politeka.

Это право закреплено в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и позволяет неработающим пожилым людям получать дополнительные средства за сверхурочный страховой период.

Согласно нормам закона, мужчины, отработавшие 35 и более лет, а женщины от 30 лет, могут претендовать на доплату. При этом учтены специальные условия для вышедших на пенсию до октября 2011 года: достаточно 25 лет стажа для мужчин и 20 для женщин, что позволяет большему числу людей получить надбавку. Важно, что такая выплата предусмотрена только неработающим гражданам, поскольку она не начисляется тем, кто продолжает трудовую деятельность.

Расчет доплат определен законом: за каждый полный год сверх нормы государство прибавляет 1% от базового размера пенсии. Есть и ограничения: сумма надбавки за один год не превышает 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2025 год этот показатель составляет 2362 гривны, что производит доплату за один год сверхурочного стажа 23 гривны 61 копейку. Если у гражданина есть десять дополнительных лет, его ежемесячная надбавка составит 236 гривен 10 копеек.

Следовательно, чем больше сверхурочного стажа человек, тем весомее становится доплата для пенсионеров в Киевской области. Система позволяет оценить и вознаградить годы добросовестного труда, обеспечивая дополнительный доход для пенсионеров, уже завершивших трудовую деятельность. Прибавки помогают повысить материальное обеспечение и улучшают уровень жизни тех, кто всю жизнь отдавал работе.

