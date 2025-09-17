Доплаты пенсионерам в Киевской области предусмотрены для граждан, имеющих значительный трудовой стаж, сообщает Politeka.

Это право закреплено в статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и позволяет неработающим пожилым людям получать дополнительные средства за сверхурочный страховой период.

Согласно нормам закона, мужчины, отработавшие 35 и более лет, а женщины от 30 лет, могут претендовать на доплату. При этом учтены специальные условия для вышедших на пенсию до октября 2011 года: достаточно 25 лет стажа для мужчин и 20 для женщин, что позволяет большему числу людей получить надбавку. Важно, что такая выплата предусмотрена только неработающим гражданам, поскольку она не начисляется тем, кто продолжает трудовую деятельность.

пенсия, пенсионеры, выплаты

Расчет доплат определен законом: за каждый полный год сверх нормы государство прибавляет 1% от базового размера пенсии. Есть и ограничения: сумма надбавки за один год не превышает 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2025 год этот показатель составляет 2362 гривны, что производит доплату за один год сверхурочного стажа 23 гривны 61 копейку. Если у гражданина есть десять дополнительных лет, его ежемесячная надбавка составит 236 гривен 10 копеек.

Следовательно, чем больше сверхурочного стажа человек, тем весомее становится доплата для пенсионеров в Киевской области. Система позволяет оценить и вознаградить годы добросовестного труда, обеспечивая дополнительный доход для пенсионеров, уже завершивших трудовую деятельность. Прибавки помогают повысить материальное обеспечение и улучшают уровень жизни тех, кто всю жизнь отдавал работе.

