Новий графік руху поїздів з Одеси запрацював після того, як національний перевізник відновив курсування міжнародного рейсу до Кишинева.

Новий графік руху поїздів з Одеси передбачає відновлення міжнародного залізничного маршруту до Кишинева, який не працював з 2022 року, повідомляє Politeka.

В офіційному телеграм-каналі АТ «Укрзалізниця» проінформували, що запуск маршруту став одним із важливих рішень для відновлення стабільного залізничного сполучення з Молдовою в умовах обмежених альтернатив для міжнародних поїздок.

Повернення даного пасажирського складу відбулося вперше з початку 2022 року. Після відкриття продажу квитків попит на рейси виявився значно вищим, ніж очікувалося. За інформацією перевізника, вже протягом перших 3 годин було реалізовано майже 60 відсотків доступних місць.

Така динаміка свідчить про гостру потребу у відновленому сполученні, адже маршрут використовується не лише для поїздок безпосередньо до Молдови, а й як частина транзитних подорожей.

Станом на зараз заповненість складів з Одеси становить 61 відсоток, тоді як на рейсах з Києва цей показник досяг 93 відсотків.

В «Укрзалізниці» підкреслюють, що новий графік руху поїздів з Одеси формувався з урахуванням реальних пасажирських потоків та логістичних можливостей інфраструктури.

Відновлений маршрут має стратегічне значення для регіону, оскільки забезпечує зручне та передбачуване сполучення з сусідньою країною.

Для багатьох пасажирів поїзд стає альтернативою автомобільним перевезенням, які потребують більше часу та залежать від завантаженості пунктів пропуску.

Окремо в компанії звертають увагу на те, що новий графік руху поїздів може бути скоригований у разі збереження стабільно високого попиту. Йдеться про можливість перегляду кількості місць або адаптацію розкладу до потреб пасажирів.

