Новый график движения поездов из Одессы заработал после того, как национальный перевозчик возобновил курсирование международного рейса в Кишинев.

Новый график движения поездов из Одессы предусматривает возобновление международного железнодорожного маршрута в Кишинев, не работавший с 2022 года, сообщает Politeka.

В официальном телеграмм-канале АО «Укрзалізниця» проинформировали, что запуск маршрута стал одним из важных решений для возобновления стабильного железнодорожного сообщения с Молдовой в условиях ограниченных альтернатив для международных поездок.

Возвращение данного пассажирского состава произошло впервые с начала 2022 года. После открытия продаж билетов спрос на рейсы оказался значительно выше, чем ожидалось. По информации перевозчика, уже в течение первых 3 часов было реализовано около 60 процентов доступных мест.

Такая динамика свидетельствует об острой потребности в восстановленном сообщении, ведь маршрут используется не только для поездок непосредственно в Молдову, но и часть транзитных путешествий.

На сегодня заполненность складов из Одессы составляет 61 процент, тогда как на рейсах из Киева этот показатель достиг 93 процентов.

В Укрзалізниці подчеркивают, что новый график движения поездов из Одессы формировался с учетом реальных пассажирских потоков и логистических возможностей инфраструктуры.

Восстановленный маршрут имеет стратегическое значение для региона, поскольку обеспечивает удобное и предсказуемое сообщение с соседней страной.

Для многих пассажиров поезд становится альтернативой автомобильным перевозкам, которые требуют больше времени и зависят от загруженности пунктов пропуска.

Отдельно в компании обращают внимание на то, что новый график движения поездов может быть скорректирован при сохранении стабильно высокого спроса. Речь идет о возможности просмотра количества мест или адаптации расписания к потребностям пассажиров.

