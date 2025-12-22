Графики отключения света в Одесской области на 23 декабря введены из-за плановых работ, запланированных ДТЭК «Одесские электросети», сообщает Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона.
Как отмечают энергетики, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» подготовили подробный график плановых обесточений на 23 декабря. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы.
В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в населенных пунктах:
- в селе Мардаривка (ул. Новоселив);
- в деревне Нестоита;
- в деревне Вестерничаны;
- в поселке Куяльник (ул. Пивнична);
- в поселке Глыбочок (ул. Центральна).
23 декабря будут проводиться профилактические работы в Мырном и Граденыцях. Поэтому с 8.00 до 19.00 будут продолжаться отключения электроэнергии на следующих улицах:
- с. Мырне: улицы Выноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Мыру, Новоселив, Паркова, Радисна, Ричкова, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Украинки Леси, Франка Ивана, Фрейдентальська, Хмельныцького Богдана, Центральна, Шевченка, переу. Шкильный.
- с. Граденицы: ул. Зелена.
Кроме того, плановое обесточивание запланировано в рамках Вилковского городского территориального общества. Отключение произойдет с 8 до 17 часов в с. Десантне.
Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».
