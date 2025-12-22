Жителі регіону закликають заздалегідь врахувати заплановані перерви та графіки планових відключень світла на 23 грудня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 23 грудня введено через планові роботи, які були заплановані ДТЕК «Одеські електромережі», повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як зазначають енергетики, фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували детальний графік планових знеструмлень на 23 грудня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 8 до 19 години (11 годин поспіль) в населених пунктах:

в селі Мардарівка (вул. Новоселів);

в селі Нестоїта;

в селі Вестерничани;

в селищі Куяльник (вул. Північна);

в селищі Глибочок (вул. Центральна).

23 грудня будуть проводитись профілактичні роботи у Мирнму та Граденицях. Тому з 8.00 до 19.00 триватимуть відключення електроенергії на таких вулицях:

с. Мирне: вулиці Виноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Українки Лесі, Франка Івана, Фрейдентальська, Хмельницького Богдана, Центральна, Шевченка, пров. Шкільний.

с. Градениці: вул. Зелена.

Окрім цього, планове знеструмлення заплановане у межах Вилківської міської територіальної громади. Відключення відбудеться з 8 до 17 години у с. Десантне.

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.