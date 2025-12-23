Пасажирів попередили про новий розклад руху поїздів у Полтавській області, на який слід звертати увагу при плануванні своїх подорожей.

Новий графік руху поїздів в Полтавській області ввела "Укрзалізниця" після закінчення ремонтних робіт на залізниці в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Із 22 грудня приміський експрес №6725 сполученням Полтава-Південна – Ромодан знову почав проїзд. Загальний час курсування поїзда становить з 17.05 до 20.35. Запровадження цього рейсу має на меті забезпечити зручне транспортне сполучення для пасажирів у вечірній час.

Крім цього, з 23 грудня починає курсуватиме зворотний приміський експрес №6724 за маршрутом Ромодан – Полтава-Південна. Час курсування поїзда становить з 04.33 до 08.05, що забезпечує зручне ранкове сполучення для пасажирів.

Зупинки цього експреса такі:

Ромодан 04.33

з.п.209 км 04.39-04.40

Кибинці 04.48-04.49

Кол. пост 227 км 04.55-04.56

Миргород 05.01-05.16

Милашенкове 05.26-05.27

Гоголеве 05.32-05.33

Матяшівка 05.39-05.40

Яреськи 05.45-05.46

з.п. Федунка 05.51-05.52

Сагайдак 05.59-06.00

Братешки 06.07-06.08

з.п. Шкурупії 06.14-06.15

Решетилівка 06.21-06.23

з.п.294км 06.28-06.29

Уманцівка 06.38-06.39

з.п.303 км 06.43-06.44

Абазівка 06.50-06.51

Кол. пост 311 км 06.56-06.57

Супрунівка 07.05-07.06

Полтава-Київська 07.15-07.18

Шведська Могила 07.26-07.27

з.п. Яківці 07.29-07.30

Рзд.328 км 07.33-07.38

з.п. Монастирськи 07.42-07.43

Кривохатки 07.48-07.49

з.п.Крутий Берег 07.55-07.56

з.п.336км 07.59-08.00

Полтава-Південна 08.05

Пасажирів попередили про новий розклад рух поїздів, на який потрібно звертати увагу при плануванні своїх подорожей.

