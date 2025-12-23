Новий графік руху поїздів в Полтавській області ввела "Укрзалізниця" після закінчення ремонтних робіт на залізниці в регіоні, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.
Із 22 грудня приміський експрес №6725 сполученням Полтава-Південна – Ромодан знову почав проїзд. Загальний час курсування поїзда становить з 17.05 до 20.35. Запровадження цього рейсу має на меті забезпечити зручне транспортне сполучення для пасажирів у вечірній час.
Крім цього, з 23 грудня починає курсуватиме зворотний приміський експрес №6724 за маршрутом Ромодан – Полтава-Південна. Час курсування поїзда становить з 04.33 до 08.05, що забезпечує зручне ранкове сполучення для пасажирів.
Зупинки цього експреса такі:
- Ромодан 04.33
- з.п.209 км 04.39-04.40
- Кибинці 04.48-04.49
- Кол. пост 227 км 04.55-04.56
- Миргород 05.01-05.16
- Милашенкове 05.26-05.27
- Гоголеве 05.32-05.33
- Матяшівка 05.39-05.40
- Яреськи 05.45-05.46
- з.п. Федунка 05.51-05.52
- Сагайдак 05.59-06.00
- Братешки 06.07-06.08
- з.п. Шкурупії 06.14-06.15
- Решетилівка 06.21-06.23
- з.п.294км 06.28-06.29
- Уманцівка 06.38-06.39
- з.п.303 км 06.43-06.44
- Абазівка 06.50-06.51
- Кол. пост 311 км 06.56-06.57
- Супрунівка 07.05-07.06
- Полтава-Київська 07.15-07.18
- Шведська Могила 07.26-07.27
- з.п. Яківці 07.29-07.30
- Рзд.328 км 07.33-07.38
- з.п. Монастирськи 07.42-07.43
- Кривохатки 07.48-07.49
- з.п.Крутий Берег 07.55-07.56
- з.п.336км 07.59-08.00
- Полтава-Південна 08.05
Пасажирів попередили про новий розклад рух поїздів, на який потрібно звертати увагу при плануванні своїх подорожей.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям доступні безкоштовні послуги.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: на які виплати можна розраховувати у грудні 2025.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: яких цінників чекати напередодні свят.