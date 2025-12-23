Новый график движения поездов в Полтавской области ввела "Укрзализныця" после окончания ремонтных работ на железной дороге в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.
С 22 декабря пригородный экспресс №6725 сообщением Полтава-Южная – Ромодан снова начал проезд. Общее время курсирования поезда составляет с 17:05 до 20:35. Введение этого рейса - обеспечить удобное транспортное сообщение для пассажиров в вечернее время.
Кроме этого, с 23 декабря начинает курсировать обратный пригородный экспресс №6724 по маршруту Ромодан – Полтава-Южная. Время курсирования поезда составляет с 04:33 до 08:05, что обеспечивает удобное утреннее сообщение для пассажиров.
Остановки этого экспресса таковы:
- От Ромо 04.33
- з.п.209 км 04.39-04.40
- Кибинцы 04.48-04.49
- Кол. пост 227 км 04.55-04.56
- Миргород 05.01-05.16
- Милашенкове 26.05-27.05
- Гоголеве 05.32-05.33
- Матяшевка 05.39-05.40
- Ярески 05.45-05.46
- з.п. Федунко 05.51-05.52
- Сагайдак 05.59-06.00
- Братешки 06.07-06.08
- з.п. Шкурупии 06.14-06.15
- Решетиловка 06.21-06.23
- з.п.294км 06.28-06.29
- Уманцовка 06.38-06.39
- з.п.303 км 06.43-06.44
- Абазовка 06.50-06.51
- Кол. пост 311 км 06.56-06.57
- Супруновка 07.05-07.06
- Полтава-Киевская 07.15-07.18
- Шведская Могила 07.26-07.27
- з.п. Яковцы 07.29-07.30
- Рзд.328 км 07.33-07.38
- з.п. Монастырские 07.42-07.43
- Кривохатки 07.48-07.49
- з.п.Крутой Берег 07.55-07.56
- з.п.336км 07.59-08.00
- Полтава-Южная 08.05
Пассажиров предупредили о новом расписании движения поездов, на которое нужно обращать внимание при планировании своих путешествий.
