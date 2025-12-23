Пассажиров предупредили о новом расписании движения поездов в Полтавской области, на которое нужно обращать внимание при планировании своих путешествий.

Новый график движения поездов в Полтавской области ввела "Укрзализныця" после окончания ремонтных работ на железной дороге в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

С 22 декабря пригородный экспресс №6725 сообщением Полтава-Южная – Ромодан снова начал проезд. Общее время курсирования поезда составляет с 17:05 до 20:35. Введение этого рейса - обеспечить удобное транспортное сообщение для пассажиров в вечернее время.

Кроме этого, с 23 декабря начинает курсировать обратный пригородный экспресс №6724 по маршруту Ромодан – Полтава-Южная. Время курсирования поезда составляет с 04:33 до 08:05, что обеспечивает удобное утреннее сообщение для пассажиров.

Остановки этого экспресса таковы:

От Ромо 04.33

з.п.209 км 04.39-04.40

Кибинцы 04.48-04.49

Кол. пост 227 км 04.55-04.56

Миргород 05.01-05.16

Милашенкове 26.05-27.05

Гоголеве 05.32-05.33

Матяшевка 05.39-05.40

Ярески 05.45-05.46

з.п. Федунко 05.51-05.52

Сагайдак 05.59-06.00

Братешки 06.07-06.08

з.п. Шкурупии 06.14-06.15

Решетиловка 06.21-06.23

з.п.294км 06.28-06.29

Уманцовка 06.38-06.39

з.п.303 км 06.43-06.44

Абазовка 06.50-06.51

Кол. пост 311 км 06.56-06.57

Супруновка 07.05-07.06

Полтава-Киевская 07.15-07.18

Шведская Могила 07.26-07.27

з.п. Яковцы 07.29-07.30

Рзд.328 км 07.33-07.38

з.п. Монастырские 07.42-07.43

Кривохатки 07.48-07.49

з.п.Крутой Берег 07.55-07.56

з.п.336км 07.59-08.00

Полтава-Южная 08.05

