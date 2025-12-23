Графік відключення газу на 24 грудня у Рівненській області передбачає тимчасові незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу на 24 грудня у Рівненській області введуть через планові ремонтні роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 24 грудня у Рівненській області стосується мешканців села Велика Любаша та смт Клесів.

Так, у Великій Любаші 64 домогосподарства на вулиці Т. Шевченка залишаться без блакитного палива з 9:00 через роботи Костопільської дільниці.

Відновлення постачання буде проведене одразу після завершення ремонтних робіт фахівцями місцевої філії "Газмережі".

А от у смт Клесів тимчасово призупинять газопостачання для 80 осель на вулицях 1 травня, Гетьмана Сагайдачного та Залізничній. Обмеження також діятимуть з 9:00.

Ремонтні роботи виконуватимуть фахівці Сарненської дільниці, а відновлення подачі блакитного палива відбудеться після завершення всіх робіт.

У обох населених пунктах жителям рекомендують перекрити крани перед газовими приладами і бути уважними, дотримуючись правил безпеки при користуванні газом.

Окрім цього, планувати свій побут варто також з урахуванням графіка відключення газу на 24 грудня у Рівненській області.

Фахівці нагадують, що для пришвидшення відновлення газопостачання кожне домоволодіння має забезпечити доступ для огляду газопроводів та приладів, усунути виявлені технічні порушення та підтвердити відповідність встановлених приладів проєкту газифікації.

Також важливо мати актуальні акти первинної та періодичної перевірки димових та вентиляційних каналів. Крім того, жителям нагадують про необхідність укладення договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці