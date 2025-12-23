График отключения газа на 24 декабря в Ровенской области предусматривает временные неудобства местных жителей.

График отключения газа на 24 декабря в Ровенской области будет введен из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 24 декабря в Ровенской области касается жителей села Большая Любаша и пгт Клесов.

Так, в Большой Любаше 64 домохозяйства на улице Т. Шевченко останутся без голубого топлива с 9:00 из-за работы Костопольского участка.

Возобновление поставки будет произведено сразу после завершения ремонтных работ специалистами местного филиала "Газсети".

А вот в пгт Клесов временно приостановят газоснабжение для 80 домов на улицах 1 мая, Гетьмана Сагайдачного и Железнодорожной. Ограничения будут также действовать с 9:00.

Ремонтные работы будут выполнять специалисты Сарненского участка, а возобновление подачи голубого топлива произойдет после завершения всех работ.

В обоих населенных пунктах жителям рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами и быть внимательными, соблюдая правила безопасности при использовании газа.

Кроме того, планировать свой быт следует также с учетом графика отключения газа на 24 декабря в Ровенской области.

Специалисты напоминают, что для ускорения восстановления газоснабжения каждое домовладение должно обеспечить доступ для осмотра газопроводов и приборов, устранить выявленные технические нарушения и подтвердить соответствие установленных приборов газификации.

Также важно иметь актуальные акты первичной и периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов. Кроме того, жителям напоминают о необходимости заключения договоров на обслуживание внутридомовых систем газоснабжения.

