Повышение тарифов на воду в Ровенской области будет рассматривать исполнительный комитет Костопольского городского совета, сообщает Politeka.

В повестке дня – проект решения об обновлении тарифов на услуги КП «Костопольводоканал». Причиной пересмотра стоимости является рост затрат на электроэнергию, материалы, ремонт и оплату труда персонала.

Городской совет отмечает, что стабильная работа водоснабжения и канализации критична даже во время военного положения. Автономные системы, подготовленные к работе в условиях возможных отключений электроснабжения, позволяют предприятию обеспечивать бесперебойную подачу воды.

«Вода должна поступать постоянно, вне зависимости от перебоев или других сложностей. Мы подготовили систему к автономному функционированию, но для этого требуются дополнительные ресурсы и оплата. Отдельно следует отметить проблему неучтенного потребления — незаконные врезки и отсутствие счетчиков влияют на формирование цен как для населения, так и коммерческих потребителей», — сообщают в «Костопольводоканале».

В сообщении городской совет также представил сравнительную диаграмму тарифов в Костополе и других населенных пунктах Ровенской области. Это помогает жителям видеть общую картину и оценить, в каком диапазоне находятся местные пруды на услуги водоснабжения и канализации.

Согласно проекту решения, предлагаемые расценки для жителей Костополя (с НДС) составляют:

централизованное водоснабжение - 38,14 грн за кубометр;

централизованный водоотвод – 42,10 грн за кубометр.

В обновленном проекте учтено влияние расценок на разные категории потребителей и обеспечена возможность корректировки при необходимости, например, в случае увеличения потребления или дополнительных затрат на содержание инфраструктуры.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области позволит поддержать бесперебойную работу предприятия, улучшить качество услуг и обеспечить надлежащее функционирование водопроводной и канализационной сети всех жителей общины.

