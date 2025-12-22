Підвищення тарифів на воду в Рівненській області розглядатиме виконавчий комітет Костопільської міської ради, повідомляє Politeka.

На порядку денному — проєкт рішення щодо оновлення тарифів на послуги КП «Костопільводоканал». Причиною перегляду вартості є зростання витрат на електроенергію, матеріали, ремонтні роботи та оплату праці персоналу.

Міська рада наголошує, що стабільна робота водопостачання та каналізації є критичною навіть під час воєнного стану. Автономні системи, підготовлені для роботи в умовах можливих відключень електропостачання, дозволяють підприємству забезпечувати безперебійну подачу води.

«Вода має надходити постійно, незалежно від перебоїв або інших складнощів. Ми підготували систему до автономного функціонування, але для цього потрібні додаткові ресурси та своєчасна оплата. Окремо слід зазначити проблему необлікованого споживання — незаконні врізки та відсутність лічильників впливають на формування цін як для населення, так і для комерційних споживачів», — повідомляють у «Костопільводоканалі».

У дописі міська рада також подала порівняльну діаграму тарифів у Костополі та інших населених пунктах Рівненської області. Це допомагає мешканцям бачити загальну картину та оцінити, у якому діапазоні перебувають місцеві ставки на послуги водопостачання та каналізації.

Згідно з проєктом рішення, пропоновані розцінки для мешканців Костополя (з ПДВ) становлять:

централізоване водопостачання — 38,14 грн за кубометр;

централізоване водовідведення — 42,10 грн за кубометр.

В оновленому проєкті враховано також вплив розцінок на різні категорії споживачів та забезпечено можливість коригування за потреби, наприклад, у разі збільшення споживання або додаткових витрат на утримання інфраструктури.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області дозволить підтримати безперебійну роботу підприємства, покращити якість послуг і забезпечити належне функціонування водопровідної та каналізаційної мережі для всіх мешканців громади.

