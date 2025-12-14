Графік відключення газу на 16 грудня у Рівненській області дає змогу для місцевих мешканців підготуватися до незручностей.

Графік відключення газу на 16 грудня у Рівненській області стосується мешканців міста Костопіль, повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного сайту місцевої філії ТОВ "Газороподільні мережі України", введення графіка відключень газу на 16 грудня у Рівненській області пов’язане з плановими ремонтними роботами на газових мережах.

Дані заходи необхідно провести для безпечного та стабільного постачання енергоресурсу в майбутньому.

За даними компанії, у рамках графіка відключення газу на 16 грудня у Рівненській області тимчасово призупинять розподіл природного газу до осель 289 споживачів у Костополі.

У переліку адрес, які потрапляють під незручності, зазначені такі вулиці: Т. Бульби, К. Ольги, Н. Хасевича, Дерев’яна, Польська, Гонти та Залізняка.

Роботи заплановані на весь день, а відновлення газопостачання відбудеться одразу після завершення технічних робіт та за умови доступу до газового обладнання в усіх будинках.

Фахівці наголосили, що планові обмеження введуть з урахуванням необхідності проведення профілактичних та ремонтних робіт на газових мережах, щоб уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпечну експлуатацію обладнання.

Споживачам рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності блакитного палива та переконатися, що газові прилади у будинках вимкнені на період ремонтних робіт.

Нагадаємо, що оперативну інформацію про планові ремонтні роботи завжди публікують на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газороподільні мережі України".

