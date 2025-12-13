Місцевим жителям розповіли про прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня в Одесі.

Прогноз погоди на тиждень з 15 по 21 грудня в Одесі свідчить про стабільно м’які умови, що триматимуться у межах осіннього тепла без суттєвих стрибків, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

Понеділок і вівторок принесуть місту денні значення до +9 та нічні близько +7, формуючи спокійний початок періоду. У середу температурний фон майже не зміниться, адже показники залишаться біля +8 вдень та +7 уночі, що забезпечить рівномірний характер добових коливань.

У четвер температура триматиметься в аналогічних межах, роблячи зміни непомітними для містян. П’ятниця повторить таку тенденцію — вдень очікується приблизно +8, а в нічний час близько +7. Вихідні підтримають загальний режим, хоча в неділю нічні значення можуть знизитися до приблизно +6 при збереженні відносно теплого дня.

За оновленим прогнозом погоди на тиждень з 15 по 21 грудня в Одесі, істотних факторів, які могли б вплинути на планування щоденних справ, не прогнозується.

Для комфортного пересування містом варто обирати легкий теплий одяг та взуття, яке добре тримає вологу, адже в певні години вологість може підвищуватися. У ранковий період доречно мати додатковий шар, а ввечері корисно звертати увагу на можливе незначне охолодження.

Мешканцям Одеси радять заздалегідь планувати поїздки та перевіряти стан транспорту, оскільки навіть при помірних температурах слизькі дороги можуть створювати труднощі. Також варто подбати про продукти та запасні ресурси вдома, адже прохолодні ранки і вечори можуть змусити провести більше часу в приміщенні.

