Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області на 14 грудня.

Вводяться графіки відключення світла в Одеській області на 14 грудня у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, про що інформує Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

За інформацією енергетиків, фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» сформували детальний графік планових знеструмлень на 14 грудня. Крім того, названо населені пункти, де обмеження діятимуть протягом 11 годин поспіль.

Будуть проводити профілактичні роботи у межах Окнянської селищної територіальної громади. Зокрема, у селі Флора електропостачання буде повністю відсутнє з 08:00 до 19:00 — загалом 11 годин. Вимкнення торкнеться таких адрес:

Верховицька, Іванівська, Мирна, Молодіжна, Озерна, Петра Міллера, Українська, Флора, Шкільна, Ягорлицька.

Також у зв’язку з проведенням технічних робіт з 08:00 до 19:00 електроенергії не буде в селі Іванівка на вулиці:

Іванівська.

Крім того, цього дня з 08:00 до 19:00 тимчасове відключення заплановане в селі Волярка — за такими адресами:

Степова, Центральна.

У населеному пункті Окни світло відключатимуть 14 грудня в тому ж часовому проміжку — з 08:00 до 19:00 на вулицях:

Довженка Олександра, Курортна.

Планові вимкнення також охоплять села Станіславка та Соболівка, де електропостачання буде призупинено з 08:00 до 19:00 на вулиці:

Польова.

Актуальні графіки вимкнень ДТЕК «Одеські Електромережі» пропонує переглядати на офіційному сайті компанії у розділі «Відключення», а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Жителів регіону закликають завчасно підготуватися до можливих перерв в електропостачанні та врахувати їх у своєму повсякденному розкладі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога в Одеській області: як отримати понад 6 тисяч гривень.