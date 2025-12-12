Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери діяльності, від роздрібної торгівлі до логістики.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області стає більш доступною завдяки новим вакансіям у торгівлі, логістиці та обслуговуванні клієнтів, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, навчання на робочому місці, бонуси та гнучкий графік, що дозволяє поєднувати працю з особистими справами.

Мережа магазинів EVA запрошує на посаду продавця-касира в універмазі «Прогрес» у Ніжині. Основні обов’язки включають обслуговування клієнтів на касі, викладку товару та проведення інвентаризації. Заробітна плата становить 14 000–15 000 грн за повну відпрацьовану норму. Компанія гарантує дружню атмосферу, підтримку наставників і можливість кар’єрного розвитку. Передбачається позмінний графік, що дозволяє пенсіонерам самостійно планувати свій час.

Оптова компанія KONDI у Чернігові пропонує вакансію менеджера по роботі з клієнтами. Співробітник відповідатиме за консультації, ведення договорів, облік у CRM та 1С, а також підтримку постійних та залучення нових клієнтів. Зарплата — 15 000–20 000 грн, з додатковими бонусами за досягнення плану продажів. Компанія надає регулярне навчання, корпоративну підтримку та перспективи кар’єрного зростання, що робить посаду цікавою для тих, хто хоче залишатися активним у професійній сфері.

Boltua пропонує роботу водієм на автомобіль компанії у Чернігові. Працівник отримує новий автомобіль на газу, фіксовані знижки на пальне, до 70% доходу від виконаних замовлень та повний викуп авто через 1,5 року. Вимоги — водійські права категорії B, досвід водіння від одного року та наявність смартфона. Графік гнучкий, що дозволяє поєднувати працю з іншими справами або відпочинком.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери діяльності, від роздрібної торгівлі до логістики, забезпечуючи фінансову стабільність та можливість розвитку нових навичок. Кожен зацікавлений може обрати вакансію відповідно до власних здібностей і графіку, почавши працювати вже найближчим часом. Серед переваг — підтримка наставників, дружні колективи та навчальні програми, які допомагають швидко адаптуватися навіть новачкам на ринку праці.

