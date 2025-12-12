Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області надається блвгодійною організацією "Карітас-Спес-Вінниця", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації.
У зв’язку з тим, що значна кількість попередніх заявок на отримання грошової допомоги для покращення житлових умов була подана з помилками або неповними даними, ми знову відкриваємо реєстрацію.
Хто може подавати заявку
Зареєструватися на грошову допомогу у Вінницькій області мають право лише ті пенсіонери ВПО, які:
- проживають у місті Вінниця або на території Вінницької ОТГ, що включає: селище Десна, села Вінницькі Хутори, Щітки, Писарівка, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці, Гавришівка та Стадниця;
- мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (довідка від 24.02.2022);
- не отримували грошову допомогу від інших благодійних фондів протягом останніх 3 місяців;
- мають дохід на одного члена родини менший ніж 6318 грн.
Обов’язкові умови участі – належність до однієї з категорій вразливості
Заявку можуть подати:
- багатодітні родини (за наявності відповідного посвідчення);
- вагітні жінки (потрібна медична виписка);
- сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю І чи ІІ групи;
- пенсіонери;
- одинокі матері чи батьки (обов’язкове підтвердження документом);
- жінки, які самостійно очолюють домогосподарство.
Як подати заявку
Будь ласка, уважно ознайомтеся з усіма умовами, зазначеними у Google-формі.
Зверніть увагу: кількість місць обмежена! Реєстраційна форма автоматично закриється після досягнення ліміту заявок.
Після перевірки поданих документів та інформації з вами протягом кількох днів зв’яжеться соціальний працівник Карітас-Спес Вінниця, щоб підтвердити участь, якщо всі умови реєстрації дотримані.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: нові цифри суттєво вдарили по гаманцях.
Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: що почало різко зникати з магазинів.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого з мешканців це торкнулося.