Зареєструватися на грошову допомогу у Вінницькій області мають право лише ті пенсіонери ВПО, які відповідають критеріям.

Грошова допомога для пенсіонерів у Вінницькій області надається блвгодійною організацією "Карітас-Спес-Вінниця", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

У зв’язку з тим, що значна кількість попередніх заявок на отримання грошової допомоги для покращення житлових умов була подана з помилками або неповними даними, ми знову відкриваємо реєстрацію.

Хто може подавати заявку

Зареєструватися на грошову допомогу у Вінницькій області мають право лише ті пенсіонери ВПО, які:

проживають у місті Вінниця або на території Вінницької ОТГ, що включає: селище Десна, села Вінницькі Хутори, Щітки, Писарівка, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці, Гавришівка та Стадниця;

мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (довідка від 24.02.2022);

не отримували грошову допомогу від інших благодійних фондів протягом останніх 3 місяців;

мають дохід на одного члена родини менший ніж 6318 грн.

Обов’язкові умови участі – належність до однієї з категорій вразливості

Заявку можуть подати:

багатодітні родини (за наявності відповідного посвідчення);

вагітні жінки (потрібна медична виписка);

сім’ї, у складі яких є особи з інвалідністю І чи ІІ групи;

пенсіонери;

одинокі матері чи батьки (обов’язкове підтвердження документом);

жінки, які самостійно очолюють домогосподарство.

Як подати заявку

Будь ласка, уважно ознайомтеся з усіма умовами, зазначеними у Google-формі.

Зверніть увагу: кількість місць обмежена! Реєстраційна форма автоматично закриється після досягнення ліміту заявок.

Після перевірки поданих документів та інформації з вами протягом кількох днів зв’яжеться соціальний працівник Карітас-Спес Вінниця, щоб підтвердити участь, якщо всі умови реєстрації дотримані.

