Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало логічним завершенням раніше оголошених кроків.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області офіційно запроваджене у Козятині, повідомляє Politeka.

Раніше місцева влада інформувала громадян про відповідні плани через офіційну сторінку у Facebook.

Тепер підприємство «Чисте місто» підтвердило впровадження нових розцінок, які діють з 1 липня. Рішення про встановлення оновленої вартості ухвалили 4 липня під час засідання виконавчого комітету Козятинської міської ради.

Новий тариф за вивезення та захоронення побутових відходів становить 25,60 грн щомісяця з кожного мешканця. Попередній розмір платежу – 16,30 грн – діяв ще з грудня 2018 року. За словами керівника громади, тариф давно не покривав фактичні витрати. Ініціатором перегляду стала комунальна служба, що обґрунтувала зміну подорожчанням пального, підвищенням мінімальної зарплати та зростанням цін на комплектуючі.

При цьому мешканці сіл, що входять до складу об’єднаної територіальної громади, сплачуватимуть за старими цінами до завершення поточного року.

Комунальне підприємство звертає увагу громадян на необхідність укладання договорів на послуги. Це можна зробити у ЦНАП на вулиці Незалежності або безпосередньо в офісі на Довженка.

Ще у травні міська рада офіційно повідомляла про намір підприємства змінити вартість послуг. Мова йшла про збирання й перевезення сміття у Козятині та селищі Залізничне. Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало логічним завершенням раніше оголошених кроків.

Жителям рекомендують планувати свій бюджет відповідно до ситуації, що склалася.

