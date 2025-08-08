Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области официально введено в Казатине, сообщает Politeka.
Ранее местные власти информировали граждан о соответствующих планах через официальную страницу в Facebook .
Теперь предприятие «Чистый город» подтвердило внедрение новых расценок, действующих с 1 июля. Решение об установлении обновленной стоимости было принято 4 июля во время заседания исполнительного комитета Казатинского городского совета.
Новый тариф за вывоз и захоронение бытовых отходов составляет 25,60 грн. ежемесячно с каждого жителя. Предыдущий размер платежа – 16,30 грн – действовал еще с декабря 2018 года. По словам руководителя общества, тариф давно не покрывал фактические расходы. Инициатором пересмотра стала коммунальная служба, обосновавшая смену удорожанием горючего, повышением минимальной зарплаты и ростом цен на комплектующие.
При этом жители сел, входящих в состав объединенного территориального общества, будут платить по старым ценам до завершения текущего года.
Коммунальное предприятие обращает внимание граждан на необходимость заключения договоров на услуги. Это можно сделать в ЦНАПе на улице Независимости или непосредственно в офисе на Довженко.
Еще в мае городской совет официально сообщал о намерении предприятия изменить стоимость услуг. Речь шла о сборе и перевозке мусора в Казатине и поселке Железнодорожное. Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области стало логичным завершением ранее объявленных шагов.
Жителям рекомендуют планировать свой бюджет в соответствии с сложившейся ситуацией.
