Місцевим мешканцям варто знати про введення нового графіка поїздів у Вінницькій області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів у Вінницькій області уже опублікований, тож пасажирів просять уважно ознайомитися зі змінами, щоб не проґавити свій рейс, повідомляє Politeka.

Як інформує Південно-Західна залізниця, в серпні на мешканців нашого регіону чекають зміни у русі електричок. Відомо, що новий графік поїздів у Вінницькій області пов'язаний із запланованими ремонтними роботами на одній із станцій.

Новий графік поїздів у Вінницькій області стосується електрички Козятин-Фастів. З 6 до 10 серпня її маршрут буде змінено через технічні роботи на станції Михайленки.

У цей період електропоїзд №6212 вирушатиме з Козятина-1 о 17:35. Далі він курсуватиме за наступним розкладом: Сестринівка - 17:46, Вернигородок - 17:53, Білосілля - 17:58, Чорнорудка - з 18:03 до 18:19.

Потім слідує Вчорайше - 18:28, Брівки - з 18:39 до 19:01, Харліївка - 19:10, Чернявка - 19:31, Кожанка - 19:40, Триліси - 19:47. До кінцевої станції Фастів-1 електропоїзд прибуде о 19:59.

Окрім цього, зміни торкнуться ще одного рейсу. В період із 8 серпня по 12 вересня через ті самі ремонтні роботи інакше курсуватиме електропоїзд №6202. Він відправлятиметься з Козятина-1 о 03:45.

Далі по маршруту: Сестринівка - 3:57, Чорнорудка - 4:07, Брівки - 4:24, Харліївка - 4:34, Попільня - 4:44, Саверці - 4:51, Чернявка - 4:57, Кожанка - 5:06, Триліси - 5:14. У Фастів ця електричка прибуде о 5:26.

Оновлений розклад діє тільки на період проведення робіт, тож після їх завершення рух повернеться до звичного розкладу. Пасажирів просять звертати увагу на зміни та не забувати перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

Нагадаємо, що окрім змін у приміському сполученні, у серпні "Укрзалізниця" додала ще два пасажирські склади далекого сполучення. Вони з'єднають Вінницю з Києвом і Одесою.

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