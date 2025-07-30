Обмеження руху в Чернівцях пов’язані з поточними ремонтами, повідомляє Politeka.

У міській раді закликають мешканців та водіїв уважно планувати маршрути, адже зміни будуть тривалими і торкнуться не лише околиць, а й центру.

Обмеження руху в Чернівцях стосуються одразу кількох локацій. Почалося все з вулиці Запорізької. Там від 25 липня, і аж до 15 серпня повністю заборонено проїзд на відрізку від будинку № 4 до Сторожинецької. Причина полягає в оновленні дорожнього покриття.

Однак, на цьому дорожники не зупинилися. Вулиця Черемшини частково перекрита на відрізку від будинку № 5 до тієї ж Сторожинецької. Там тривають аналогічні ремонтні заходи, і завершити їх планують також до 15 серпня. Частина дороги буде доступна, проте пересування буде ускладнене, особливо в години пік.

Центральна частина міста теж зазнала змін. Зокрема, площа Центральна в районі будинків № 1 і № 2 повністю перекрита для транспорту. Обмеження руху в Чернівцях у цьому місці діятиме аж до 1 листопада.

Тут замінюють одразу три пішохідні переходи. Об'їзди можливі, але для автомобілістів ситуація буде складною, оскільки це зона з одностороннім проїздом.

Окрім цього, на Центральної площі, 1, 7 і 10, також будуть незручності для місцевих автомібілістів. Там проїзд частково перекритий. До цього додаються ускладнення на Головній, перед перехрестям із Університетською.

Тут підрядники працюють над чотирма пішохідними переходами. Незручності доведеться терпіти до 1 листопада. Ці зміни важливо врахувати всім, хто пересувається містом. Не лише водіям, а й пішоходам.

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