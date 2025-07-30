Ограничения движения в Черновцах начали действовать сразу на нескольких улицах города, так что местным жителям следует знать детали.

Ограничение движения в Черновцах связано с текущими ремонтами, сообщает Politeka.

В городском совете призывают жителей и водителей внимательно планировать маршруты, ведь изменения будут длительными и затронут не только окрестности, но и центр.

Ограничения движения в Черновцах касаются сразу нескольких локаций. Там началось все с улицы Запорожской. Там с 25 июля, и до 15 августа полностью запрещен проезд на отрезке от дома № 4 до Сторожинецкой. Причина состоит в обновлении дорожного покрытия.

Однако на этом дорожники не остановились. Улица Черемшины частично перекрыта на отрезке от дома №5 до той же Сторожинецкой. Там продолжаются аналогичные ремонтные мероприятия и завершить их планируют также до 15 августа. Часть дороги будет доступна, однако передвижение будет затруднено, особенно в часы пик.

Центральная часть города тоже претерпела изменения. В частности, площадь Центральная в районе домов №1 и №2 полностью перекрыта для транспорта. Ограничение движения в Черновцах в этом месте будет действовать до 1 ноября.

Здесь заменяют сразу три пешеходных перехода. Объезды возможны, но для автомобилистов ситуация будет сложной, поскольку это зона с односторонним проездом.

Кроме этого, на Центральной площади, 1, 7 и 10 также будут неудобства для местных автомибилистов. Там проезд частично перекрыт. К этому добавляются осложнения на Главной перед перекрестком с Университетской.

Здесь подрядчики работают над четырьмя пешеходными переходами. Неудобства придется терпеть до 1 ноября. Эти изменения важно учесть всем, кто передвигается по городу. Не только водителям, но и пешеходам.

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