Местным жителям следует знать о введении нового графика поездов в Винницкой области, так что рассказываем об этом подробнее.

Новый график поездов в Винницкой области уже опубликован, поэтому пассажиров просят внимательно ознакомиться с изменениями, чтобы не упустить свой рейс, сообщает Politeka.

Как информирует Юго-Западная железная дорога, в августе жителей нашего региона ждут изменения в движении электричек. Известно, что новый график поездов в Винницкой области связан с планируемыми ремонтными работами на одной из станций.

Новый график поездов в Винницкой области касается электрички Казатин-Фастов. С 6 по 10 августа ее маршрут будет изменен из-за технических работ на станции Михайленко.

В этот период электропоезд №6212 будет отправляться из Казатина-1 в 17:35. Далее он будет курсировать по следующему расписанию: Сестриновка - 17:46, Вернигородок - 17:53, Белоселье - 17:58, Чернорудка - с 18:03 до 18:19.

Затем следует Вчера - 18:28, Бровки - с 18:39 до 19:01, Харлиевка - 19:10, Чернявка - 19:31, Кожанка - 19:40, Трилесы - 19:47. К конечной станции Фастов-1 электропоезд прибудет в 19:59.

Кроме этого, изменения коснутся еще одного рейса. В период с 8 августа по 12 сентября из-за тех же ремонтных работ иначе будет курсировать электропоезд №6202. Он будет отправляться из Казатина-1 в 03:45.

Далее по маршруту: Сестриновка – 3:57, Чернорудка – 4:07, Бровки – 4:24, Харлиевка – 4:34, Попельня – 4:44, Саверцы – 4:51, Чернявка – 4:57, Кожанка – 5:06, Трилесы – 5:14. В Фастов эта электричка прибудет в 5:26.

Обновленное расписание действует только на период проведения работ, и после их завершения движение вернется к привычному расписанию. Пассажиров просят обращать внимание на изменения и не забывать проверять актуальную информацию перед поездкой.

Напомним, что кроме изменений в пригородном сообщении, в августе "Укрзализныця" добавила еще два пасажирских состава дальнего сообщения. Они соединят Винницу с Киевом и Одессой.

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