Місцевим мешканцям варто розраховувати на новий графік поїздів у Вінницькій області, тож розповідаємо про це детальніше.

Новий графік поїздів у Вінницькій області стосується приміських електричок, що курсують через наш регіон, повідомляє Politeka.

Про це проінформували в пресслужбі "Укрзаліниці". Новий графік похздів у Вінницькій області стосується одразу восьми електропоїздів, а пов’язано це з ремонтом залізничних колій.

Так, з 6 по 9 серпня через роботи на станції Михайленки змістився розклад №6261, який прямує за маршрутом Козятин-1 - Шепетівка. Відправлення залишиться о 20:28, а от прибуття на Хмельниччину відбудеться не о 23:54, як раніше, а близько 00:41.

Така корекція пов’язана саме з ремонтними роботами і стосується цієї конкретної ділянки. Крім того, на п’ять днів, з 6 по 10 серпня, "Укрзалізниця" оновила рух електричок із Козятина.

№6212/7044, який курсує між Козятином-1 і Києвом, буде відправлятися о 17:35, прибуття до Фастова переноситься з 19:54 на 20:00, а прибуття до Києва залишається без змін, о 21:07.Окрім цього №6253 буде починати рух о 10:21, а до Шепетівки він доїжджатиме не о 13:29, а о 13:47.

Ще одна частина нововведень припадає на період з 7 по 10 число даного місяця. Тут вводять новий графік поїздів у Вінницькій області, зокрема йдеться про №6249 і №6254.

№6249 відправлятиметься як і раніше о 04:46, а прибуття змінюється з 07:36 на 07:59. У зворотному напрямку, №6254 відправиться о 08:10, а прибуде о 11:38 замість колишніх 08:30/11:36.

У компанії наголошують, що важливо звертати увагу на оновлені часи відправлень і прибуттів, щоб не пропустити свій рейс і не опинитися у незручній ситуації. Всю актуальну інформацію публікують на офіційних ресурсах "Укрзалізниці", тому всі деталі варто дивитися саме там.

